Mihajlovic: “Con i giovani è normale avere alti e bassi. Domani servirà giusta mentalità”

Domani sera, ore 20:45, il Bologna tornerà in campo per cercare di riscattare la sconfitta a Cagliari nel turno infrasettimanale. Sul cammino dei rossoblù ci sarà il Napoli allo stadio Maradona e Mihajlovic ha parlato così in conferenza stampa:

Dopo Cagliari eri molto deluso e arrabbiato. A questa squadra manca continuità.

“Ero più deluso che arrabbiato. In squadra abbiamo tanti giovani ed è normale ci siano alti e bassi e ci siano amnesie perché manca esperienza, mentalità che cerchiamo di costruire. Con questa gruppo si esce pazzi perché tre giorni prima vinci meritatamente contro la Lazio che è più forte e poi perdi dal Cagliari che è nettamente inferiore ai biancocelesti. I giovani devono crescere, ma ci stiamo lavorando per fargli avere continuità nella prestazione e nei risultati. Bisogna avere pazienza”.

A Napoli il clima è elettrico, qui invece com’è?

“Il clima è normale, forse devo essere io più elettrico, ma i ragazzi sono consapevoli di non aver fatto la partita che avevamo preparato. Le partite si possono perdere, ma bisogna vedere come si perdono. In passato abbiamo perso alcune partite in cui avevamo dato il massimo, ma l’avversario era stato più bravo o fortunato di noi e quella è una sconfitta che ci può. Quando invece, perdi contro un avversario che puoi controllare a me delude molto perché non è stato dato il massimo. Dipende da noi e dallo spirito con cui scendiamo in campo. Se non sappiamo come vincere, dobbiamo sapere come non perdere”.

L’ambiente non aiuta, il Presidente è poco presente. Può influire anche questo nelle prestazioni?

“Sono tutte scuse. Con questa pandemia è difficile essere stimolati, non c’è pubblico ed è strano. Questa situazione la stiamo vivendo da un anno, dovremmo essere abituati e trovare dentro di noi gli stimoli per dare qualcosa in più e sopperire le varie mancanze”.