Mihajlovic: “Buon inizio ma perso meritatamente. Partita falsata dall’arbitraggio”

Nonostante un buon avvio, il Bologna si arrende all'Atalanta e perde 5-0 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il parziale di 2-0 a fine primo tempo aveva tenuto aperto qualche spiraglio di rimonta per i rossoblù, spento però dall'espulsione di Schouten a inizio ripresa e dalla superiorità degli orobici. Tanta amarezza per Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa, che punta il dito in particolare sull'arbitraggio: