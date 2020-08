Mihajlovic ai suoi: “Fate i bravi”

Non è presente in ritiro, esattamente come l’anno scorso, anche se la situazione, per fortuna, è decisamente meno grave, ma Sinisa Mihajlovic ha voluto parlare ai giocatori prima che salissero a Pinzolo in vista della preparazione per la nuova stagione. C’è poco tempo per arrivare pronti al 19 settembre, data di inizio campionato, e come sempre il tecnico ha voluto spronare i suoi, pur abituati a lavorare senza di lui.

“Fate i bravi anche se non ci sono – ha detto Mihajlovic in videochat come riportato dal Carlino – Siete abituati a stare senza di me e sapete cosa dovete fare, ma ora serve farlo meglio del solito e in fretta perché non c’è tempo. Sbrighiamoci”.