Mihajlovic: “Abbiamo avuto poca fame, mi aspettavo di più. Var? Mai una decisione a favore”

Il Bologna esce a mani vuote dalla Sardegna Arena, al termine di una partita giocata male dai felsinei, che non riescono a dare così continuità alla vittoria contro la Lazio. Decide un gol dell’ex obiettivo di mercato Rugani su calcio d’angolo e il Cagliari infila la sua seconda vittoria di fila. Tanta l’amarezza di Sinisa Mihajlovic, deluso dalla prestazione dei suoi e in particolare dalla fase offensiva:

“Era una partita da pareggio – ha affermato – Il Cagliari ha fatto gol nell’unico modo con cui potevano farlo, su cross da calcio d’angolo. Noi abbiamo tenuto la palla, ma siamo stati poco cattivi. Abbiamo avuto poca fame, mi aspettavo molto di più dagli attaccanti. Loro hanno vinto, ma l’abbiamo persa noi. E’ stata la stessa partita di Genova, arrivavamo sulla trequarti ma non succedeva nulla. Non abbiamo subito nulla, ma non abbiamo creato niente”.