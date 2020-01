Mihajlovic a Torino per il record di punti nel girone di andata

Nella Serie A dei 3 punti, raramente si è visto un Bologna così avanti in classifica nel girone di andata. La squadra di Mihajlovic si trova infatti a solo un punto dal pareggiare il record di punti al giro di boa. Il record appartiene a quota 24 alle formazioni guidate da Malesani (25 ma un punto di penalizzazione) nel 2010-11 e da Donadoni nel 2017-18.

Una vittoria permetterebbe a Mihajlovic di infrangere anche questo record. Joey Saputo non vuole perdere l’occasione di vedere il potenziale miglior Bologna degli ultimi 15 anni e domenica sarà in tribuna. Il presidente atterrerà nelle prossime ore a Bologna, prima di partire insieme alla squadra per Torino.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.