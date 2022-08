Mihajlovic: “Buona gara, ma è mancata profondità. Arrabbiato per gli errori”

"Nella sostanza abbiamo fatto una buona gara, abbiamo preso due gol per nostri errori - la sua analisi - Contro queste squadre se sbagli vieni punito. In attacco non siamo riusciti a trovare la profondità e ci siamo resi poco pericolosi. Barrow? Ha tutte le qualità per poter fare grandi cose ma non riesce a esprimersi. E' un ragazzo molto sensibile ma per il momento non riesce a fare ciò che tutti ci aspettiamo. Forse sto sbagliando anche io".