Mihajlovic: “Partita equilibrata, pari giusto”

Prime impressioni post partita per Sinisa Mihajlovic a Dazn. Il tecnico rossoblù considera giusto il risultato finale di una partita equilibrata, in cui il Bologna è sempre rimasto, a detta sua, sul pezzo. Il commento del mister:

“L’espulsione di Orsolini? Non voleva fare male, ma la gamba era effettivamente alta. La partita è stata in equilibrio, entrambe le squadre potevano vincere. Le occasioni ci sono state per tutti, credo che il pari sia giusto. Il gol preso? Avevo appena detto che non stavamo marcando bene, vedevo troppi uomini liberi sul secondo palo. Sapevamo che il Verona ci avrebbe messo in difficoltà con la fisicità, ma anche oggi siamo sempre stati dentro la partita”.