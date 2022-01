Mihajlovic: “Dominguez ci sarà. Mercato? Ora non ci penso”

Vigilia di Cagliari-Bologna , match che sembrava destinato al rinvio per il focolaio in casa Bologna ma alla fine si gioca. Sinisa Mihajlovic deve rinunciare ad altri tre giocatori per la trasferta perché Wisdom Amey , Botond Bartha e Kacper Urbanski sono risultati positivi al Covid-19. Ecco le parole del tecnico rossoblù in conferenza stampa.

"Io non sono arrabbiato, anni fa lo sarei stato. Chi ha deciso questa roba qua penso l'abbia fatto in buona fede e che il Covid non riguardi i calciatori, ma solo le persone normali. Questa non deve essere per noi una scusa e dovremmo ridurre il lavoro di 4-5 giorni a uno. Questo è un gruppo meraviglioso e sono convinto che faremo quello che dovremo fare. Avremo undici giocatori come loro e con qualche cambio. Facciamo quello che dobbiamo fare e sono convinto che faremo una grande gara".