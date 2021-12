Mihajlovic: “Serve equilibrio per il serbatoio emozionale. Al posto di Arna? Vediamo”

Dopo la sontuosa vittoria con la Roma, il Bologna di Sinisa Mihajlovic affronta domani la Fiorentina nel classico derby dell'Appennino, e stavolta vale per l'alta classifica con entrambe le squadre a pari merito in sesta posizione. Tra fatica e infortuni, Sinisa Mihajlovic dovrà trovare il giusto undici e sopperire, soprattutto, all'assenza di Marko Arnautovic :

"Scontro diretto per l'Europa? Noi dobbiamo avere equilibrio - le sue parole - Serve l'euforia, ma va gestito tutto perché nei momenti belli si rischia che salga molto. Il serbatoio emozionale è importante, quando l'euforia sale tanto va messa nel serbatoio perché ci saranno momenti in cui le cose andranno peggio e lì servirà attingere. Ci sono ancora tante partite, l'entusiasmo va bene ma dobbiamo gestirlo. Non possiamo vivere in un ascensore emozionale. I ragazzi lo sanno".