Mihajlovic: “Vincere ci darebbe fiducia. Mourinho? Siamo amici”

Bologna-Roma

Dopo la vittoria di La Spezia si torna in campo per il turno infrasettimanale e il Bologna giocherà al Dall'Ara contro la Roma. Sinisa Mihajlovic, alla vigilia del match, ha parlato così in conferenza stampa:

Domani sarà un esame per capire come sarà cresciuta la squadra con una grande.

"Di big ci mancano Roma e Juve, domani saremo in casa nostra e spero che lo stadio sarà pieno per supportarci. Non sarà facile per noi, ma nemmeno per loro. Vincere ci porterebbe a meno uno da loro e sarebbe una bella iniezione di fiducia. Poi la vittoria di domani riscatterebbe la sconfitta con il Venezia".

Caratterialmente cosa ti accomuna a Mourinho?

"Non lo so, non vorrei paragonarmi a lui. Siamo amici e ogni tanto ci messaggiamo. Mi è sempre stato vicino e queste cose non le dimentico. Veniamo da paesi dove la furbizia è importante. Io l'ho sempre apprezzato come allenatore, ma anche come uomo".