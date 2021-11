Mihajlovic: “Vogliamo la prima vittoria esterna. Formazione? Potrei cambiare”

Vigilia di Sampdoria-Bologna , con i rossoblù reduci dal successo casalingo per 2-0 contro il Cagliari . Blucerchiati, invece, sconfitti 3-0 dal Torino e in ritiro per preparare il match contro il Bologna. Ecco le parole di Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa:

"Ogni partita è una storia a sé. Giocano in casa e conosco l'ambiente. Sono una buona squadra con un buon allenatore. Ogni squadra attraversa momenti di difficoltà, anche noi siamo stati in ritiro poco tempo fa. Loro arrivano da due sconfitte, ma anche noi eravamo nella stessa situazione prima di vincere con il Cagliari. Siamo noi quelli che devono avere equilibrio, non è che con una vittoria siamo da Europa e con una sconfitta siamo in crisi. In Italia c'è troppo esagerazione e in un attimo si va dalle stelle alle stalle".