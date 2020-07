Mihajlovic: “Voglio 52 punti. Nessuna domande su Juwara? Socm..allora lo convoco”

Ultime due tappe di campionato per il Bologna che domani affronterà la Fiorentina al Franchi e domenica nell’ultima partita di stagione il Torino al Dall’Ara. In vista della trasferta in Toscana ha parlato il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa. Tra gag e crescita il tecnico serbo ha affrontato tanti temi. Si parte da una domanda sui nordici Skov Olsen e Svanberg.

Skov Olsen e Svanberg di nuovo titolari domani dopo la buona prova con il Lecce?

“Stanno bene, vediamo, ma qualcosa cambieremo rispetto al Lecce. Però ancora non ho deciso i titolari, vediamo l’ultimo allenamento”.