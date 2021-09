Mihajlovic: “Chiedo di più agli esterni. Espulsione? Non ho dato il buon esempio”

Non sarà in panchina domani Sinisa Mihajlovic a causa dell'espulsione rimediata contro il Genoa. La squadra è comunque abituata a non avere il mister in panchina vista la malattia di due anni fa. Parte da qui la conferenza alla vigilia di Empoli-Bologna.

"Purtroppo sono abituati - scherza Mihajlovic - Hanno fatto praticamente un intero campionato senza di me e penso non ci saranno problemi. Colgo l'occasione per fare gli auguri al presidente che compie gli anni e la festa la passa qui con noi e non con la famiglia. Vogliamo fare un bel regalo domani. Arbitro? Dopo l'espulsione la mia reazione era da tre mesi di carcere, ma prima io non ho offeso nessuno, ho solo chiesto come aveva fatto l'arbitro a non vedere fallo. Una volta preso il rosso io ho visto solo rosso. La mia reazione non è stata da buon esempio e non è estata da una giornata, ma hanno avuto la coscienza sporca. Quando vedo una ingiustizia mi si chiude la vena".