Mihajloic riappare a Roma: sorpresa a Zeman

Alla presentazione oggi a Roma, assieme a grandi ex della Roma di Zeman, è apparso anche Siniša Mihajlović che ha voluto fare una sorpresa al tecnico boemo per celebrarlo: "Non ha vinto trofei sul campo ma in realtà ha vinto molto più degli altri, perché ha valorizzato tanti giocatori, ha fatto divertire i tifosi e soprattutto ha portato in Italia qualcosa di nuovo: prima di lui si giocava per non perdere", le parole di Sinisa.