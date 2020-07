Mihaijlovic su Juwara: “Deve continuare ad allenarsi e rimanere coi piedi per terra”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata partita contro il Sassuolo, Sinisa Mihaijlovic ha parlato anche di Juwara e del suo particolare momento di forma.

Nelle parole del tecnico l’affetto nei confronti di un giocatore capace di scalare le gerarchie e diventare sempre più importante per la causa rossoblu:

“Juwara titolare contro il Sassuolo? Ha giocato soltanto 5 partite in Serie A, ci saranno altre occasioni per vederlo partire dall’inizio. La sua è una bella storia di vita ma quella calcistica è appena iniziata. I giornalisti spesso non hanno mezze misure, al ragazzo va dato il tempo di crescere senza alcun tipo di fretta”.