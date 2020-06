Complimenti al Cagliari

Intervenuto nella conferenza stampa pre partita, Sinisa Mihaijlovic fa il punto della situazione in casa rossoblu.

Nelle parole del mister i complimenti ad un avversario come il Cagliari e la voglia di vincere per puntare in alto.

“Quella di domani non è una partita facile, il Cagliari è una grandissima squadra ma noi giocheremo per vincere. Hanno un grande allenatore che gioca in maniera spregiudicata, domani potrebbe anche finire 7 a 6 per noi”.