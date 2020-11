Mercato – Vignato richiesto in Serie B, il Bologna…

Il Bologna nella sessione di calciomercato estivo ha accolto in casa rossoblù Emanuel Vignato.

Il trequartista classe 2000 è stato acquistato dal Chievo per 1 milione più 1 di bonus. Il ragazzo finora ha collezionato 74′ minuti in campionato e 1 presenza in Coppa Italia con 1 gol. Secondo quanto riportato da seriebnews, alcuni club del campionato cadetto sarebbero interessati a lui, soprattutto l’Empoli. Vignato ha mercato in B dopo l’esperienza al Chievo, ma difficilmente il Bologna se ne priverà per farlo tornare in cadetteria.