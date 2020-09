Lo Spezia bussa in casa Bologna per Federico Santander.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’attaccante paraguaiano piace al club neopromosso in Serie A. I liguri stanno rivoluzionando la rosa per adattarla al salto di categoria e sono a caccia di una punta di peso da mettere là davanti. L’ultimo nome è proprio quello del giocatore rossoblù, che non ha convinto pienamente Mihajlovic e potrebbe anche lasciare l’Emilia nel caso in cui arrivasse un’offerta congrua.