Mercato – Ultimo assalto per Lyanco

Che Lyanco sia un vero e proprio pupillo di Mihajlovic è assodato. Che la trattativa per riportarlo in rossoblù sia estremamente complicata, altrettanto. Eppure Sabatini non si arrende, e stando a quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport prepara un ultimo assalto per riuscire ad aggiudicarsi le prestazioni sportive del centrale brasiliano.

La trattativa si potrà chiudere positivamente solo se il Torino abbasserà le proprie pretese: al momento i granata chiedono 15 milioni, cifra ritenuta eccessiva anche dallo Sporting Lisbona che ha messo gli occhi su Lyanco già da tempo. Difficile che il Bologna raggiunga la doppia cifra come offerta per il brasiliano, bisognerà quindi trovare un compromesso e il Torino ha tutto l’interesse a venderlo nel caso in cui il nuovo allenatore Giampaolo decida di non puntare su di lui. Resta in stand-by invece la trattativa che porta ad Aaron Hickey: il calciatore continua a riflettere senza comunicare quella che è la sua decisione per il futuro.