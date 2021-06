Mercato – Ulteriori dettagli per Arnautovic. Veerman e Mannsverk nel mirino

L'olandese e il norvegese sono seguiti dai rossoblù

Si attende che lo Shanghai liberi il calciatore in modo che il Bologna poi possa farlo firmare e si continuano a definire ulteriori aspetti. Proseguono gli accordi per le cifre e gli anni di contratto, in più il Bologna ha dato il consenso all'acquisto del giovanissimo classe 2005 del Maccabi Haifa Ori Natan Azo che è seguito dall'agente di Arnautovic e si lavora per aggiungere un altro ragazzo per il settore giovanile rossoblù. Intanto, l'agente di Santander è a caccia di una squadra per il suo assistito in Turchia e il Bologna sonda Messias, Piccoli e Lammers. Infine dall'Olanda filtrano voci dell'interessamento di Bigon e Di Vaio per il centrocampista olandese Joey Veerman (23 anni, 7 gol in stagione) dell'Heerenven, che piace al pari del talento norvegese Mannsverk.