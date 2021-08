Mercato, tre grandi difensori rossoblù: “A Bonifazi va dato tempo”

"La difesa non è completa - dice Villa - Se parte Tomiyasu servono almeno altre due pedine, se non tre. Paradossalmente l’eventuale cessione di Tomiyasu è la cosa che mi preoccupa di meno: se ti offrono tanti soldi per un calciatore bravo ci sta cederlo. Mediana? Per il gioco di Sinisa sarebbe importante avere un incontrista in mezzo".