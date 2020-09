Mercato – Supryaga gol, la trattativa si fa complicata

Non una partita scintillante, ma la capacità di essere al posto giusto, sul filo del fuorigioco, al momento giusto.

C’è la firma di Vladyslav Supryaga nel 2-1 con cui la Dinamo Kiev ha espugnato lo stadio del Gent nei preliminari di Champions League e ora la trattativa per il Bologna rischia di farsi in salita. Come riporta il Carlino, il gol dell’attaccante ucraino non avrà acceso gli entusiasmi di Mihajlovic e della dirigenza considerato che gli ucraini sono più vicini ai gironi di Champions con tanto di gruzzoletto in regalo, tale, forse, da non rendere indispensabile la cessione del classe 2000. Il Bologna è arrivato ad offrire 12 milioni di euro contro la richiesta di 15 della Dinamo e ora si spera che la forbice non si allarghi.