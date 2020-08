Mercato – Supryaga, ballano 3 milioni di euro

Continua senza sosta la trattativa instradata dal Bologna per portare sotto le Due Torri Vladyslav Supryaga. L’attaccante classe 2000 della Dinamo Kiev piace a tante squadre in Italia, ma i rossoblù vogliono battere la concorrenza e assicurarsi le sue prestazioni sportive.

Il Resto del Carlino in edicola oggi sottolinea però come ci sia ancora una piccola distanza tra le richieste del club ucraino e l’offerta della società felsinea: il Bologna offre 10, la Dinamo Kiev ne vuole 13. Tre milioni di differenza quindi, assolutamente colmabili ma non prima di aver ufficializzato qualche cessione utile a fare cassa. Sotto questo aspetto si segnala Falcinelli che piace alla Reggina (previsto domani un nuovo contatto tra le parti per trovare un’intesa), così come Mbaye che ha estimatori in Turchia, su tutti il Karagumruk di Viviano. Operazioni che, se confermate, rappresenterebbero un po’ il via libera per la chiusura della trattativa per Supryaga.