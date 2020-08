Mercato – Spezia su Skov Olsen: si valuta il prestito

Lo Spezia fa sul serio per Andreas Skov Olsen. La squadra di Vincenzo Italiano (destinato alla permanenza) sta lavorando intensamente sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima Serie A, e ha messo nel mirino proprio l’esterno offensivo rossoblù, che sotto le Due Torri parte da riserva di Riccardo Orsolini.

La squadra ligure ha avanzato una richiesta di prestito al Bologna per Skov Olsen, ma i rossoblù al momento tentennano: Sabatini ha sempre ammesso di voler cedere il danese solamente a titolo definitivo e per un’offerta estremamente alettante. Certo è che a Skov Olsen trovare spazio con costanza non farebbe affatto male, per questo la dirigenza felsinea continua a riflettere. In mattinata era previsto un nuovo incontro tra le parti come sottolineato da TMW, ma al momento l’accordo non è stato ancora trovato. Possibile che nelle prossime ore lo Spezia tenti un nuovo affondo.