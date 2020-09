Mercato – Skov Olsen può partire?

A pochi giorni dall’inizio del campionato e poco più di 2 settimane dalla fine del mercato, per Andreas Skov Olsen non è sicura la permanenza in rossoblù. Il Bologna, nel caso ricevesse una buona offerta, potrebbe sacrificare il ventunenne danese per dare l’affondo decisivo a Supryaga. Sui di lui si sono avvicinate Besiktas, Spezia e Copenaghen.

Skov Olsen nella passata stagione non è mai riuscito a dimostrare il suo talento e a tirare fuori quella grinta necessaria per poter scalare le gerarchie. Rispetto all’anno scorso per Skov la concorrenza sarà ancora più folta e agguerrita, visto l’arrivo di Vignato, Orsolini, chiamato anche lui a riscattarsi dopo il deludente post-lockdown e speranzoso di conquistare un posto per gli Europei 2021, Barrow e Juwara.

Fonte – Repubblica