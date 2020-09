Mercato – Sirene turche per Mbaye

Il mercato in uscita del Bologna potrebbe presto sbloccarsi. Tra i giocatori sulla lista dei partenti c’è Ibrahima Mbaye, riserva di Tomiyasu lo scorso anno e con ancora meno spazio quest’anno dopo l’arrivo di De Silvestri. Secondo il Resto del Carlino in edicola oggi al terzino ex Inter sarebbe arrivata una proposta dalla Turchia.

Per la precisione dal Fatih Karagümrük, che in Italia ha già fatto spesa assicurandosi l’ex portiere del Bologna Emiliano Viviano. Il Bologna valuta, e anche il calciatore lo fa, con il suo procuratore Beppe Accardi che non ha nascosto la possibilità di lasciare le Due Torri: “Stiamo valutando delle ipotesi. Se arrivasse un’occasione potremmo valutarla, vediamo”. Al momento l’offerta avanzata dalla società turca non soddisfa Mbaye, che per lasciare Bologna avrebbe bisogno di una buonuscita da parte dei rossoblù. Ma non è tutto: perchè se il suo agente ha detto di prendere in considerazione ogni ipotesi, Mbaye in realtà è totalmente contrario a una sua cessione, e vorrebbe restare in rossoblù come tra l’altro ha fatto notare in un confronto telefonico a Mihajlovic. Che però con lui è stato chiaro: pedina affidabile sì, terzino destro titolare al momento no. Sta al giocatore adesso decidere.