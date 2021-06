Mercato – Si avvicina Bonifazi, ma resta aperta la pista Lyanco

Le ultime sul centrale della Spal, oggi incontro tra le società

La scorsa stagione ha giocato all'Udinese dove ha collezionato 30 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. La pista per vederlo indossare la maglia rossoblù nella prossima stagione è confermata e oggi ci sarà un incontro tra le società. Si tratta di un'operazione a titolo definitivo che potrebbe essere fatta con un prestito con obbligo di riscatto. Le cifre al momento non sono state rivelate. L'arrivo del difensore classe '96 non esclude l'acquisto di un altro centrale e infatti restano in piedi le piste Lyanco, Rugani e Benatia. Con il brasiliano del Torino, già allenato da Mihajlovic, che rappresenta l'obiettivo numero.