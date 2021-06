Mercato – Santander in uscita, Orsini del Lanus al suo posto?

Il Bologna prova a piazzare Santander e cerca il suo sostituto

El Ropero è stato vittima di una stagione sfortunata a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha reso indisponibile dalla fine di ottobre alla fine della stagione. Santander ha raccolto solo 5 presenze in questa stagione, di cui quattro in campionato e una in Coppa Italia. Ha chiuso con zero gol segnati e un assist fornito a De Silvestri contro la Lazio. Per la prossima stagione non rientra nei piani di Mihajlovic e il Bologna pensa a come sostituirlo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, oltre a Lammers e Piccoli, spunta il nome di Nicolas Orsini del Lanus. E' un attaccante argentino di 26 anni che in questa stagione ha raccolto 15 presenze, in cui ha realizzato un gol e fornito due assist.