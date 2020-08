Mercato, Raspadori nel mirino del Bologna. C’è l’incognita rinnovo

Il Bologna prosegue la sua caccia ad un nuovo numero 9.

L’ultimo nome accostato ai rossoblù è quello di Giacomo Raspadori, prospetto interessante classe 2000 in forza al Sassuolo. I neroverdi stanno cercando l’accordo per il rinnovo fino al 2025 e il giovane si trova molto bene con il tecnico De Zerbi, ma il mercato potrebbe nascondere delle insidie per il club emiliano. Su Raspadori ci sono infatti diversi club di Serie A, che hanno sondato il terreno e vorrebbero imbastire una trattativa. Hellas Verona e Udinese sarebbero in prima linea, ma le ultime notizie fanno sapere di un Bologna molto attento all’evolversi della situazione e pronto ad inserirsi nella corsa a questo baby talento. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.