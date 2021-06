Mercato – Quadriennale per Arnautovic. Per Lyanco c’è distanza

Per la punta austriaca si aspetta la rescissione con il suo club. Per il brasiliano distanza tra domanda e offerta di 3 milioni

Se la strada per Arnautovic è già tracciata, quella per Lyanco resta più tortuosa.

Per la punta austriaca si aspetta solo la sua rescissione con lo Shanghai SIPG, poi per lui sarà pronto un quadriennale con i rossoblù. Per il centrale brasiliano invece c'è una distanza tra domanda e offerta di circa 3 milioni, con il Torino che continua a chiederne 9, mentre il Bologna ne offre 6, con la formula del prestito più obbligo di riscatto. Ecco perchè a Casteldebole ci si guarda intorno, sondando altri profili: Rugani, Nkoulou e Benatia su tutti.