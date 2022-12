Mercato – Priorità terzino ed esterno alto. Motta proverà anche le due punte?

Per quanto riguarda il centrocampo, solo un eventuale dirottamento di Soriano a sinistra, come visto con il Sassuolo, potrebbe aprire una strada all'arrivo di un mediano in caso non ci fosse la possibilità di reperire un'alta alle condizioni del Bologna. Ma attenzione alle due punte, il rientro in gruppo di Barrow e Arnautovic potrebbe far capire se Motta avrà intenzione di schierare l'austriaco di fianco a Zirkzee, o quantomeno testare la soluzione in allenamento. L'olandese era arrivato proprio per far coppia con Arna ma con Motta fino a qui non c'è stato spazio per le due punte. Resta però la fiducia dell'allenatore nei confronti del ragazzo e il classe 2001, per adesso, non avrebbe chiesto la cessione.