Mercato – Poli saluta: andrà in Turchia

Il Capitano è in procinto di trasferirsi all'Antalyaspor: in questi giorni di ritiro era finito ai margini

Il Bologna da ieri non ha più il suo Capitano. Andrea Poli ha lasciato nel pomeriggio Pinzolo per scendere in città, valutando così meglio l'offerta ricevuta dalla Turchia, probabilmente dall'Antalyaspor.