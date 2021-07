Mercato – Per il centrocampo c’è anche Rojas?

Sondaggio anche per il mediano del Crotone dopo la partenza di Poli

Con Andrea Poli sempre più diretto verso la Turchia, il Bologna inizia a pensare a come cautelarsi per l'innesto di un nuovo rinforzo a centrocampo. Come sottolineato dal Carlino, non c'è l'immediata necessità di un nuovo profilo, visto anche le conferme di Schouten , Svanberg , Dominguez e lo stesso Baldursson .

Per far fronte alla mancanza di Poli, ieri in ritiro si è unito Kingsley, che però non dovrebbe rientrare nei piani. Per ora non si prospettano nuovi centrocampisti in arrivo, anche se la politica del club è che a ogni uscita corrisponde un'entrata. L'ex capitano rossoblù verrà così sostituito da qualche profilo interessante: l'idea più intrigante è quella che porta a Tommaso Pobega, nella passata stagione un'importante campionato allo Spezia e che sarà valutato dal Milan in ritiro. Si registrano poi sondaggi anche per il 19enne del Crotone Luis Rojas, già trattato un'estate fa e sul quale ci sono stati nuovi contatti dopo il prestito di Juwara. Per il cileno, 7 presenze in Serie A nella stagione appena conclusa.