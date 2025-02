Mercato – Pedrola-Bologna, sorride anche il Barcellona

Il Bologna nell'ultimo giorno di mercato ha preso in prestito con diritto di riscatto Estanis Pedrola dalla Sampdoria . Il Barcellona ha una percentuale sulla rivendita futura, come riporta TuttomercatoWeb.

Il colpo a sorpresa del Bologna potrebbe dunque far felice anche il Barcellona: una delle pratiche adottate dal club catalano nelle recenti operazioni è quella di includere una percentuale sulle future rivendite di calciatori che sono stati ceduti in passato. Come accaduto nel caso del trasferimento di Nico Gonzalez dal Porto al Manchester City, potrebbe accadere, a cifre inferiori, la prossima estate con Pedrola. I rossoblù hanno un'opzione per l'acquisto del giocatore fissata a quattro milioni di euro. Di questa cifra il Barcellona se ne intascherebbe il 50%. Nella passata stagione i catalani avevano venduto l'attaccante alla Sampdoria per tre milioni.