Mercato – Paz ai saluti, ipotesi Lecce per Donsah

Il mercato del Bologna non è però rivolto solamente a nuovi innesti. I rossoblu infatti stanno lavorando anche a piazzare gli ultimi esuberi rimasti nel club. Il primo indiziato a lasciare Casteldebole è ovviamente Nehuen Paz. L’agente dell’argentino sta lavorando in cerca di una sistemazione per il suo assistito. Sempre più probabile una nuova traversata dell’Atlantico per il difensore.

Il procuratore ha infatti contatti in Argentina, precisamente con il Boca Juniors, ma potrebbe finire al Montreal Impact. Il club americano di Saputo infatti si farebbe forte della sinergia col club rossoblu, per inserire tra le sue fila il centrale classe ’93.

Un altro movimento in uscita per il Bologna, potrebbe riguardare Godfred Donsah. Il ghanese è attualmente in prestito in Belgio al Cercle Bruges, ma potrebbe finire al Lecce. I salentini sono infatti in cerca di un centrocampista di quantità e il rossoblu potrebbe essere il profilo ideale. Si lavora per un rientro dal prestito anticipato ed un’eventuale nuova cessione.

Fonte: il Resto del Carlino.