Mercato – Orsolini potrebbe restare un altro anno

Sarebbe stata questa la primavera di Riccardo Orsolini.

L’ex attaccante di Ascoli e Juventus sarebbe stato convocato dal c.t. Roberto Mancini per le amichevoli di marzo contro Inghilterra e Germania, ma la nota vicenda Coronavirus ha fatto saltare tutto quanto. Non solo, Orsolini era in lizza anche per una convocazione agli Europei, che avrebbe fatto alzare il suo valore, ma la rassegna continentale potrebbe essere spostata il prossimo anno. Poi il mercato, con la Juve che continua a seguirlo dopo averlo ceduto definitivamente la scorsa estate per 15 milioni. E proprio per tutta questa serie di fattori, per l’edizione online del Corriere dello Sport, l’esterno mancino potrebbe restare a Bologna un’altra stagione, rimandando all’estate successiva ogni decisione sul futuro da parte sua e del club.