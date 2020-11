Come riportato dal Montreal Impact in una nota sul proprio sito ufficiale, il club di Joey Saputo non ha esercitato l’opzione per il prolungamento del prestito di Orji Okwonkwo.

Il nigeriano farà quindi rientro a Bologna a fine anno. Discorso inverso invece per Lassi Lappalainen e Luis Binks, che rimarranno nel club canadese fino al 31 dicembre 2021.

Fonte-impactmontreal.com