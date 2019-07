Mercato – Offerta ufficiale del Sassuolo per Obiang

Il Sassuolo ha intenzione di bruciare la concorrenza del Bologna e vuole cercare di accaparrarsi il prima possibile il centrocampista del West Ham, Pedro Obiang. Il club neroverde, infatti, avrebbe offerto alla società inglese circa 9 milioni di euro per il cartellino del 27enne calciatore equatoguineano.

I dirigenti felsinei, per adesso, non hanno intenzione di pareggiare l’offerta del Sassuolo, Sabatini e Bigon preferirebbero aspettare la fine della prima parte del ritiro per valutare meglio la mediana.

Fonte: il Resto del Carlino