Mercato – Occhi su Sinayoko dell’Auxerre

Dopo l’arrivo di Soumaoro dal Lille, il Bologna continua a guardare in Francia per rinforzare la sua rosa: l’ultimo nome è quello dell’attaccante Lassine Sinayoko, classe ’99, di proprietà dell’Auxerre.

Secondo quanto riferito da France Football, infatti, la dirigenza felsinea ha sondato il terreno per il giocatore, che si è messo in evidenza con la squadra B del club transalpino confezionando sei reti e due assist in nove presenze, prima della sospensione del torneo(il Championat National 2, quarto livello del calcio francese). Sinayoko è legato all’Auxerre fino al 2022 ma se non dovesse arrivare il rinnovo potrebbe essere ceduto già estate.

