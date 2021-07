Mercato – Occhi su Luiz Henrique della Fluminense?

I rossoblù sarebbero sulle tracce del giovane attaccante brasiliano

Nome nuovo in casa Bologna per quanto riguarda il mercato: secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoblù starebbero seguendo Luiz Henrique , attaccante brasiliano classe 2001 della Fluminense .

Si tratta di un esterno d'attacco capace anche di giocare da prima punta, che in questa stagione, tra campionato e coppe, ha confezionato 2 assist ma zero reti all'attivo in 23 presenze. Sul giocatore ci sarebbe anche la Sampdoria.