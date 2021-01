Mercato – Montiel primo nome in difesa e le idee per l’attacco

Nel pre-partita di Fiorentina-Bologna, Riccardo Bigon ha ammesso di stare cercando un difensore, al momento l’obiettivo primario dopo l’infortunio di Medel e la prossima uscita di Denswil. “Cerchiamo un difensore – ha affermato – Sarà un mercato complicato, ma lavoriamo in cerca di qualche occasione per migliorare la rosa.” Centrale o terzino, ora che Paz sembra stia conquistando spazio.

Tra i nomi usciti finora, seguendo il dictat di Mihajlovic, è necessario escludere chi potrà arrivare solo in prestito secco. Bosko Sutalo dell’Atalanta sembra essere quindi fuori dai giochi, anche se a Sinisa e alla dirigenza piace. L’altro nome è quello di Nicolas Nkouolu, in rotta con il Torino, ma non convince appieno. Ecco dunque che il Bologna potrebbe sondare il mercato straniero, e in pole position per il ruolo di difensore sembra esserci Gonzalo Montiel(24 anni) del River Plate. Il giocatore va in scadenza a giugno e, per non perderlo a zero, la squadra argentina potrebbe decidere di anticipare la sua partenza. Bisognerà attendere la semifinale di Copa Libertadores. Folta concorrenza però per il terzino destro che può giocare anche centrale: su tutti, lo segue la Roma in Italia.