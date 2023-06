Mercato – La Fiorentina vuole anche Schouten: non si muove per meno di 25 milioni

La Viola bussa ancora al Dall'Ara per ricostruire la squadra che verrà. Con la ormai certa partenza di Sofyan Amrabat, il club di Commisso starebbe cercando un sostituto del centrocampista marocchino, preferibilmente già conoscitore del campionato.

La Nazione ha riportato il nome di Jerdy Schouten. Il centrocampista olandese ha guadagnato la stima di diversi ammiratori con merito, e potrebbe essere il sostituto ideale per età e bravura in mezzo al campo. Tuttavia, l'idea di Sartori è ben diversa dai desideri della Fiorentina: servono almeno 25 milioni di euro per prelevarlo dal Bologna.