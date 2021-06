Mercato – Juan Jesus si offre, ma il Bologna valuta altri profili

Il difensore non ha rinnovato con la Roma

Il difensore brasiliano in questa stagione ha raccolto 11 presenze (5 in campionato e 6 in Europa League). Con lui in campo la Roma ha vinto sei partite, ne ha pareggiate 3, perse 2 e ha subito 7 gol. Qualche giorno fa si è proposto al Bologna, ma per il momento i rossoblù non sembrano interessati e valutano altri profili. In cima alla lista infatti ci sono Lyanco e Benatia.