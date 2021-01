Mercato – Interesse per Nsame

Il Bologna continua la ricerca del profilo adatto per il suo attacco, con la chiusura del calciomercato sempre più vicina. Bigon e Sabatini avranno tempo fino a lunedì per regalare una punta a Sinisa Mihajlovic.

Sfumati Swiderski e, almeno per gennaio, Arnautovic, l’ultimo nome è quello di Jean-Pierre Nsame. Classe ’93, l’attaccante dello Young Boys è considerato da un paio d’anni il miglior giocatore del campionato svizzero. Il calciatore camerunense è stato il capocannoniere della Super League nella passata stagione con 32 gol realizzati, oltre che uno dei migliori assist-man. La sua valutazione si aggira intorno ai 7 milioni, e anche per questo motivo potrebbe essere un’operazione complicata per l’immediato. Su di lui, anche Parma e Udinese.

Fonte-tmw