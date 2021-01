Mercato – I movimenti del Bologna

Preso Soumaoro (prestito con diritto di riscatto fissato a due milioni), il Bologna rimane molto attivo sul mercato.

Secondo quando riportato dal sito gianlucadimarzio.com infatti, i rossoblù si stanno muovendo sia a centrocampo che in attacco. In mediana il nome nuovo è Duncan, anche se c’è da battere la concorrenza di Torino, Cagliari e soprattutto Verona, che pare al momento favorito sul ghanese. Infine, per il ruolo di centravanti, oltre che Zaza si valuta anche il nome di Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia, che però le rondinelle non sembrano voler cedere.