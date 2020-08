Mercato – Hickey, ore decisive

Giorni decisivi per il futuro di Aaron Hickey. Il terzino scozzese classe 2002 deve decidere cosa fare in vista della prossima stagione: il Bologna ha già l’accordo con l’Heart of Midlothian sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro, ora l’ultima parola spetta al calciatore.

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina evidenzia Hickey ricoprirebbe il ruolo di vice Dijks, ed è attesa nelle prossime ore una risposta riguardo al suo futuro. Il quotidiano sottolinea come nell’ambiente rossoblù filtri un cauto ottimismo, con Hickey che potrebbe quindi davvero essere il primo rinforzo per i rossoblù in questa sessione di mercato. Del capitolo terzini fa parte anche Tomiyasu: la Roma continua a insistere per il terzino giapponese, anche se il Bologna ha già fatto sapere che per meno di 25 milioni di euro non si siederà nemmeno al tavolo per trattare. Resta quindi in stand-by di conseguenza l’affare De Silvestri.