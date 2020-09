Mercato – Fatta per l’arrivo del classe 2001 Vergani

In attesa dell’attaccante da doppia cifra il Bologna ha chiuso una nuova operazione in entrata che guarda al futuro. La Gazzetta dello Sport spiega infatti come i rossoblù abbiano trovato l’accordo per Edoardo Vergani, centravanti classe 2001 dell’Inter.

Affare in dirittura d’arrivo, il giovane attaccante nerazzurro dotato di fisico imponente e grande agilità si aggregherà alla prima squadra nonostante la giovane età. Le qualità di Vergani sono emerse sia nella Coppa Carnevale Viareggio con la maglia dell’Inter sia all’Europeo Under 17 con quella della Nazionale italiana. E’ bene chiarire l’arrivo di Vergani sotto le Due Torri non pregiudica l’acquisto di Vladysalv Supryaga, che resta saldamente in cima alla lista degli obiettivi per rinforzare l’attacco rossoblù.