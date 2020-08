Mercato – Falcinelli alla Reggina, parti più vicine

Il mercato in entrata del Bologna passa anche dalle cessioni. Nell’aria c’è quella di Diego Falcinelli, rientrato dopo il prestito al Perugia e inserito immediatamente nella lista dei partenti.

Nelle ultime ore si è mossa intensamente la Reggina, che è a caccia di rinforzi in attacco per lottare sin da subito per la promozione in Serie A. Al momento l’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio, visto che Falcinelli percepisce 900.000 euro a stagione. Gli ultimi contatti tra le parti hanno però rappresentato una sorta di avvicinamento: l’edizione odierna del Resto del Carlino spiega infatti come i calabresi siano molto motivati al pari del Bologna, e se sarà trovato un punto d’incontro l’affare potrebbe anche sbloccarsi in tempi rapidi. Falcinelli alla Reggina, ormai ci siamo.