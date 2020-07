Mercato-Due nuovi nomi per l’attacco rossoblu

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna sembrerebbe realmente interessato non soltanto a Eder ma anche a due giocatori attualmente in forza nel campionato di Serie A.

Stiamo parlando di Andrea Favilli e Giovanni Simeone, per i due attaccanti, attualmente in un gran momento di forma, le cifre sembrano essere chiare.

L’attaccante del Genoa è infatti valutato circa 8 milioni di euro mentre il valore della punta ex Fiorentina si aggira intorno ai 15 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport