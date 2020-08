Il mercato del Bologna riparte da Lorenzo De Silvestri. Il Resto del Carlino in edicola questa mattina conferma quanto evidenziato da Sky Sport nella serata di ieri: l’accordo tra il terzino del Torino e i rossoblù è stato trovato. Si parla di un contratto di due anni con opzione di rinnovo per il terzo, per una cifra di 850.000 euro a stagione a cui vanno aggiunti i bonus.

